رياضة | باريس سان جيرمان يختار خليفة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يختار خليفة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يبحث عن البديل الأنسب للبرازيلي نيمار نجم الفريق في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة Le10Sport الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان تتحقق عن كثب من ريتشارليسون نجم الوسط الهجومي في إيفرتون الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة PSG أن نجمها نيمار لن يعارض خوض مغامرة محتملة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار بإمكانه الإنضمام إلى فريق أولي جونار سولسكاير في الأشهر المقبلة وسوف تكون خلافاته مع الإدارة الباريسة سببًا في رحيله.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن باريس سان جيرمان يراقب عن كثب الدوري الممتاز وبشكل أكثر تحديدًا إيفرتون للحصول على خدمات ريتشارليسون كبديل لنيمار.