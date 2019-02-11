رياضة | أحمد بلال: جوزيه وصفني بالمجنون لهذا السبب.. وأدرس دخول مجال التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال: جوزيه وصفني بالمجنون لهذا السبب.. وأدرس دخول مجال التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق إن مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق وصفه بالمجنون خلال التدريبات الأولى له في أول مرحلة له مع الأهلي.

وقال بلال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في اول مران له مع الفريق طلب مني ارتداء الشنكار مثل باقي اللاعبين، ولكني رفضت ف قالي لي ستغادر المران قلتله موافق، ثم نده لمسئولي الأهلي وقالهم ده مجنون".

متابعا "لم احاول ان اقترب من صناع القرار بالأهلي من اجل الحصول على منصب، ابحث في الفترة المقبلة دخول مجال التدريب".

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

Advertisements

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن