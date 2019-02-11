رياضة | مساعد أجيري: إقامة بطولة أمم إفريقيا في مصر يصب في مصلحتنا ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد أجيري: إقامة بطولة أمم إفريقيا في مصر يصب في مصلحتنا ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تيتو جارسيا مساعد المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر أن إقامة بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر يصب في مصلحة منتخب الفراعنة.

وقال "جارسيا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " بالتأكيد إقامة بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر يصب في مصلحة منتخب الفراعنة، رغم أنه يزيد الضغوط علينا في نفس الوقت".

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وأضاف: " إقامة البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا عامل إيجابي كبير للمنتخب المصري، خاصة وأننا سوف نحظي بالدعم الجماهيري خلال المباريات الصعبة، ولكن هذا سيضع ضغوط كبيرة علينا للفوز باللقب".

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا التي ستقام الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا