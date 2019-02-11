رياضة | برشلونة يبدأ أولى خطوات تحديد خليفة ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبدأ أولى خطوات تحديد خليفة ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني حسم مصير ابتعاده عن الفريق خلال الفترة المقبلة بتأكيده على أنه لايزال قادراً على منح البرسا المزيد قبل اتخاذ قرار الرحيل.

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وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية أن ميسي قام بوضع تسلسل زمني لمسيرته الكروية والتي اختار نهايتها عقب مونديال قطر 2022 لرغبته في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين خلال البطولة في نسختها المقلبة أملاً في التتويج باللقب قبل الاعتزال.

وأفادت المجلة الإسبانية بأن برشلونة بدأ بالفعل في البحث عن بديل لليونيل ميسي الذي اقترب من الرحيل عن الفريق بسبب تقدم عمره الذي شارف على الـ32، حيث تسعى إدارة الفريق في وضع أساس قوي حتى لا تتأثر برحيل الأرجنتيني.