رياضة | عاجل.. مساعد أجيري يكشف مفاجأة عن المحترفين المصريين في الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مساعد أجيري يكشف مفاجأة عن المحترفين المصريين في الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تيتو جارسيا مساعد المكسيكي أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، أن الجهاز الفني للفراعنة حريص على متابعة اللاعبين المصريين المحترفين في جميع أنحاء العالم، لضم أفضل العناصر للمنتخب.

وقال "جارسيا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " كنا حريصين على متابعة جميع المحترفين المصريين في كل مكان، وقد سافرنا لتركيا والسعودية وقطر، وهاني رمزي يتواجد حاليًا في اليونان لمتابعة اللاعبين هناك".

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وأضاف: " أنا سافرت إلي قطر وشاهدت هناك 7 لاعبين مصريين في دوري نجوم قطر، وتحدثت معهم وأبدوا ترحيبًا كبيرًا باللعب باسم منتخب مصر".

وتابع: " المحترفون الـ7 في دوري نجوم قطر لا يصلحون للتواجد بشكل أساسي في منتخب مصر، خاصة وأن مستوياتهم متقاربة مع بعض اللاعبين المحليين".

وأكد "جارسيا" في ختام تصريحاته أن قائمة المنتخب الوطني المبدئية لمعسكر مارس سوف تشهد إنضمام بعض العناصر الجديدة.