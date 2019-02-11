رياضة | حمادة صدقي: أجهز لاعبين لم يشاركوا منذ سنوات عكس بعض الأندية التي تتعاقد مع "جاهزين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي: أجهز لاعبين لم يشاركوا منذ سنوات عكس بعض الأندية التي تتعاقد مع "جاهزين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة صدقي، المدير الفني للجونة، أنه لديه مجموعة لاعبين جيدين لكنهم لم يشاركوا في المباريات منذ أعوام.

وقال صدقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لدينا مجموعة لاعبين جيدين لكن الأزمة تكمن في عدم مشاركتهم بالمباريات منذ سنوات".

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وأكمل: "أجهز اللاعبين في الجونة التي لم تشارك مع أنديتها بشكل منتظم لكنها مميزة وسنحتاجها".

وعن مكي: "كان هناك بند بعدم مشاركة مكي أمام فريقه السابق سموحة لكني تواصلت مع فرج عامر رئيس النادي وليس لدية مشكلة، وأتمنى أن نصل لإتفاق".

وأتم: "نحتاج لمشاركة جميع الصفقات التي تعاقدنا معها في جميع المباريات، لمساعدة الفريق على الفوز في المباريات".