شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية على نجم ريال مدريد بعد تصرفه المشين ضد أتليتكو والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - جدل واسع أثاره جاريث بيل لاعب ريال مدريد، عقب الاحتفال الغريب الذي قام به ضد أتليتكو في ديربي مدريد أمس السبت.

استخدم جاريث بيل، ذراعيه للاحتفال بالهدف المشهد الذي كان غريباً على من شاهدوه واعتبره جماهير أتلتيكو مدريد حركة استفزازية لهم.

وكان بيل قد أحرز الهدف الثالث لريال مدريد ضد أتلتيكو، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا، وانتهت بفوز الريال 3-1.

ووفقاً لما أعلنت عنه صحيفة ماركا الإسبانية، أن حركة ذراعي بيل أثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة كما أنه رغم عدم وضوح طريقة احتفاله إلا أن هذه الحركة يمكن اعتبارها مسيئة في إسبانيا.

وأوضحت تقارير صحفية، أن عقوبة الإيقاف قد تصل لـ10 مباريات في حال إجراء تحقيق حول الواقعة وثبوب أنها غير أخلاقية.

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وجه الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم فريق أتليتكو مدريد، رسالة إلى جماهير فريقه، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في ديربي العاصمة بالليجا.

وقال موراتا في نص رسالته للجماهير "فخور للعب لأول مرة في واندا متروبوليتانو رغم حزني الشديد بسبب الهزيمة"، مضيفًا، "لا يوجد وقت للتوقف، فقط نتطلع إلى الأمام والعمل، شكرًا لكم جميعًا على هذا الدعم، يحيا الأتليتي!".

وقد خسر الروخي بلانكوس أمام النادي الملكي في ديربي العاصمة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الليجا.

ليتراجع بذلك أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة، والذي قلص الفارق مع برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب لـ 5 نقاط.