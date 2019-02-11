شكرا لقرائتكم خبر عن سر تفوق رونالدو ونيمار على ميسي ! والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - في ظل هوس مشجعي كرة القدم، بحسابات اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيس بوك - انستجرام - تويتر - سناب شات وغيرهما، أصبح مقياس نجومية اللاعب بحجم متابعيه عبر تلك الصفحات.

بحصر عدد متابعي نجوم كرة القدم عبر موقع "انستجرام" الشهير الخاص بتبادل الصور والفيديوهات لوحظ تفوق البرتغالي كرستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجائت أرقام متابعي نجوم الكرة عبر انستجرام كمايلي :-

1 - رونالدو لديه 153 مليون متابع عبر انستجرام

2- نيمار لديه 110 مليون متابع عبر انستجرام

3- ليونيل ميسي لديه 108 مليون متابع عبر انستجرام

بالتأكيد عدد المتابعين عبر انستجرام بل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي جميعها ليس مقياس ولكنه انعكاس لشخصية كل لاعب ومدى تفاعله مع الجمهور في العالم الافتراضي بل ومدى حرصهم على مشاركته كل لحظاته.

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يمكنك أيضًا متابعة ... رونالدو يدعم ديبالا بتقليد احتفال القناع

حرص الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على دعم زميله في يوفنتوس، باولو ديبالا، خلال مباراة السيدة العجوز أمام ساسولو، التي جرت بينهما على ملعب مابي، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

ونجح هداف الكالتشيو في تسجيل هدف اليوفي الثاني في المباراة، في الدقيقة 70، بينما كان ديبالا جالسًا على مقاعد البدلاء.

وأراد رونالدو دعم المهاجم الأرجنتيني، بعدما استبدل احتفاليته الشهيرة، بمحاكاة احتفال ديبالا بعقب إحرازه الأهداف، بوضعه يده على وجهه، لمساندة زميله الذي يمر بفترة صعبة رفقة البيانكونيري.

وفور انتهاء الاحتفال، أشار رونالدو إلى زميله الجالس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا الاحتفال المخصص من رونالدو لديبالا، في ظل تقارير تفيد بنشوب خلاف بين ديبالا ومدربه ماسيمليانو أليجري، بسبب تكرار جلوسه على مقاعد البدلاء، والتي تجلت في المباراة الماضية لليوفي، بعدما ترك اللاعب مقاعد البدلاء عائداً إلى غرفة الملابس قبل نهاية اللقاء اعتراضاً على عدم مشاركته.

وحقق اليوفي فوزا عريضا على مضيفه ساسولو بثلاثية نظيفة، ليعزز موقعه على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن ملاحقه المباشر نابولي.