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برشلونة يخطف نجم منتخب المغرب

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موقع الخليج 365  - تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع المغربي شادي رياض، لاعب ريال مايوركا، لينضم رسمياً لصفوف لا ماسيا في الصيف المقبل.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" ، ظفر نادي برشلونة، بخدمات اللاعب المغربي  منتصراً على فياريال الذي كان يسعى لضم شادي رياض في ظل اهتمام عدد كبير من الأندية لضمه.

ويتمتع اللاعب بإمكانيات فنية كبيرة جداً الأمر الذي لفت انتباه الأندية له خاصة برشلونة، الذي يتطلع مسئوليه لتصعيده للمشاركة مع الفريق الرديف قريباً.

وقاد اللاعب المغربي شادي رياض، منتخب بلاده للفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية تحت 15 عاماً التي أقيمت بالجزائر في العام الماضي.

  

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كما أبدى نادي ريال مايوركا غضبه من انتقال رياض إلى برشلونة، وبات اللاعب بعيدا عن مخططات النادي بعدما علم بتوقيعه للبارسا.

يمكنك أيضًا متابعة  .. برشلونة يسقط في فخ بلباو بالليجا

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أتلتيك بلباو اليوم الأحد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب سان ماميس في الجولة 23 من .

فشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار المباراة التي شهدت طرد أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو في الدقيقة 91.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة 51 في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن الوصيف فيما وصل رصيد بلباو للنقطة 27 في المركز 14.

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