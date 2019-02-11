شكرا لقرائتكم خبر عن جوفينكو وديجينيك والحبسي خارج «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أعلن مدرب الهلال الكرواتي زوران ماميتش قائمة الهلال التي ستخوض مباراتي دور الـ8 من بطولة زايد للأندية الأبطال، التي ستكون أمام فريق الاتحاد السكندري المصري يومي 16 و25 فبراير الجاري، إذ اختار الخماسي الأجنبي الإسباني جوناثان سوريانو، ومواطنه بوتيا، والفرنسي غوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والبيروفي أندري كاريو، فيما استبعد سيباستيان جوفينكو، والمدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك، والحارس علي الحبسي، كما ضمت القائمة المحلية من اللاعبين في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، محمد الواكد، ومروان الحيدري، وفي الدفاع علي آل بليهي، محمد جحفلي، أحمد شراحيلي، وليد الأحمد، محمد البريك، محمد سالم، ياسر الشهراني وحسن كادش، وفي الوسط عبدالملك الخيبري، محمد كنّو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، نوّاف العابد، هتّان باهبري، أحمد الفقي، ذعار العتيبي ومحمد الشلهوب، وفي خط الهجوم عبدالرحمن اليامي، وخالد آل جبيع.