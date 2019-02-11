شكرا لقرائتكم خبر عن أحد يعود لسكة الانتصارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تذوقت جماهير أحد طعم الفوز وعادت الروح مجددا للفريق بعد انتصارين حققهما أمام الاتفاق والفيصلي للهروب من شبح الهبوط، الذي يلاحق الفريق من بداية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ رفع الفريق الأحدي رصيده إلى 12 نقطة، وعاد لنغمة الانتصارات بعد غربلة أحدثتها إدارة النادي برئاسة سعود الحربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بإتمام التعاقد مع 15 لاعبا وسرحت بعض اللاعبين الذين لم تتم الاستفادة منهم حيث تعاقدت مع الحارس الأوزبكي إيجناتي نيستروف، والمصريين أحمد جمعة ومؤمن زكريا، والجزائري كارل مجاني، والمغربي محمد فوزير، والتونسي غازي عبد الرازق، إلى جانب 8 لاعبين محليين هم: ماجد هزازي، وصقر عطيف، وفهد حمد، وإسماعيل مغربي، وجفين البيشي، ومحمد مجرشي، وفهد الرشيدي، وعبدالله مجرشي.

إذ طالبت الجماهير الأحدية عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي اللاعبين بالاستمرار وتقديم نفس المستويات الفنية وتحقيق الانتصارات، خصوصا أن الفرصة قائمة للبقاء في الدوري بشرط الفوز في جميع مباريات الجولات القادمة على أن تخدم الفريق نتائج بقية الأندية الأخرى.

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق للفريق سمير عبدالشكور، أن الطريق للبقاء في الدوري لن يكون مفروشا بالورود، ويتطلب من اللاعبين الثقة والدخول لكل مباراة على أنها بطولة، وجميع مستويات الأندية متقاربة، والأهم هو المحافظة على المرمى وإجادة تطبيق الهجمات المرتدة، والفريق تحسن مستواه الفني بشكل كبير من خلال التعاقدات الشتوية، وفرصة البقاء قوية.