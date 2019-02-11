شكرا لقرائتكم خبر عن «عرقة» تشهد انطلاق أول دوري للمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يدشن رئيس هيئة يدشن رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دوري المدارس يوم الأربعاء القادم 8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019، في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، تحت شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل»، وذلك بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية. وسينطلق دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، بدءا من الأحد 12 جمادى الآخرة الموافق 17 فبراير 2019، على نحو 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري. وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ47 ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل المنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة. في حين، يستمر تسجيل اللاعبين والفرق في دوري المدارس التي تضم 20 لاعبا على الأكثر، بحيث تستطيع كل مدرسة تسجيل أكثر من فريق لكل مرحلة.



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