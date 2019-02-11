شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة 19.. صدارة زرقاء.. والعروس لا تبتسم لعميدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حافظ فريق الهلال على فارق النقاط الـ6 بينه وبين مطارده النصر، حينما وصل للنقطة الـ46 في سلم ترتيب دوري المحترفين، مقابل (40 نقطة) لمنافسه، بفوز الأول على الباطن 3/‏2، والثاني على القادسية 3/‏1.

وقفز الأهلي للمركز الثالث (36 نقطة) بعد فوزه على الحزم 4/‏2، مستفيدا من خسارة الشباب من الفتح 1/‏0، إذ تراجع للمركز الرابع بـ(34 نقطة).

كما قفز الوحدة للمركز الخامس (31 نقطة) بفوزه على الرائد (3/‏1) ليحقق الفوز ذهاباً وإياباً على الفريق نفسه لأول مرة له في الدوري، إذ فاز ذهابا 4/‏1، وقفز الفتح أيضاً للمركز الثامن (25 نقطة)، إذ نجح للمرة الخامسة على التوالي في المحافظة على سجل مواجهاته أمام الشباب خالياً من الخسارة (انتصارين 1/‏0، وثلاثة تعادلات 1/‏1)، إذ كان آخر فوز للشباب أمام الفتح في موسم 2016 بنتيجة 2/‏0، في الوقت الذي تراجعت فرق التعاون والفيصلي والقادسية والرائد عن مراكزها في الجولة الماضية لتعثرها.

ولم تشهد مراكز الحزم (19 نقطة)، الباطن (18 نقطة)، الفيحاء (16 نقطة)، الاتحاد (14 نقطة)، وأحد (12 نقطة) أي تغير عن الجولة الـ18.

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وشهدت الجولة الـ19 مواصلة الهلال المتصدر تسجيله الأهداف في كل جولات الدوري مقتربا من رقم الأهلي الأكثر فوزا في تاريخ الدوري بـ25 فوزا متتاليا (رقم قياسي).

وحافظ الاتحاد على شباكه نظيفة للجولة الرابعة على التوالي، لكنه حصد 5 نقاط فقط من أصل 30 متاحة له في المباريات التي لعبها كصاحب الأرض هذا الموسم في دوري المحترفين، إضافة إلى تسجيله مع التعاون نتيجة 0/‏0 لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في تاريخ الدوري، كما حقق أحد فوزا تاريخيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بتسجيله نتيجة 4/‏1 في شباك الفيصلي.

ووصل عدد أهداف الدوري 433 هدفا بمعدل 2.85 هدف في كل مباراة، فيما واصل الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق الهلال محافظته على لقب هداف المسابقة برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن مهاجمي الأهلي ديجانيني تفاريس القادم من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومة (13 هدفا لكل منهما)، فيما حل رابعا الكاميروني لياندر توامبا مهاجم فريق التعاون برصيد 12 هدفا.

وخطف لاعبو الهلال الثلاثة عبدالله عطيف، ميلوس ديجينيك، ومحمد كنو لقب الأكثر تمريراً بنجاح في الجولة، إذ مرر الأول 102، والثاني 84، والثالث 83 تمريرة ناجحة.