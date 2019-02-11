شكرا لقرائتكم خبر عن دعم شرفي أهلاوي قبل النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء أمس تدريباته، تحضيراً لمواجهة النصر دورياً، وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس النادي عبدالله بترجي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله حماد، وأعضاء شرف النادي، يتقدمهم فهد عيد، ووجدي الطويل، وسفيان باناجه، ووضاح بخش، في زيارة داعمة للفريق قبل مواجهة النصر الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير

استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء أمس تدريباته، تحضيراً لمواجهة النصر دورياً، وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس النادي عبدالله بترجي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله حماد، وأعضاء شرف النادي، يتقدمهم فهد عيد، ووجدي الطويل، وسفيان باناجه، ووضاح بخش، في زيارة داعمة للفريق قبل مواجهة النصر الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. من جانبه، ثمن بترجي لأعضاء الشرف دعمهم ومساندتهم للفريق في هذا التوقيت المهم من عمر المنافسة، الذي يتطلب المساندة والدعم من محبي النادي، لضمان مواصلة تحقيق الانتصارات في المسابقات كافة.

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