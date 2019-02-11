شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد عبدالله: جماهير «تويتر» تحب التضخيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

اعتبر اللاعب الدولي السابق ماجد عبدالله، التعاطي الإعلامي النصراوي مع الأحداث الرياضية مؤخراً، مفتعلاً بقصد التضخيم، مع اقتناعه التام بأن نادي النصر تضرر من أخطاء الحكام دون غيره من الأندية المنافسة.

وقال ماجد في رده على اسئلة الجماهير في تويتر: أعرف جمهور النصر جيداً قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاهد جميع مباريات النصر، وأعتقد أن هناك تضخيما لبعض الأحداث، مع قناعتي بظلم النصر في مباريات لعبها خارج أرضه، لم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى.

وأبدى الأسطورة النصراوية امتعاضه من الجحود الذي يلاقيه نجوم النصر، ممثلاً في قضية اللاعب خالد الغامدي، ويوسف خميس، وزاد قائلاً: أنا لم أتبنَّ قضية الغامدي، أنا تبنيت المبدأ، لماذا تم تجاهل ذكر يوسف خميس وهو ركن من أركان النادي.