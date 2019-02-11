شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال السيتي «ينفض» البلوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) سحق مانشستر سيتي، بسداسية نظيفة، ضيفه تشلسي في المرحلة الـ26 من سحق مانشستر سيتي، بسداسية نظيفة، ضيفه تشلسي في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس (الأحد)، ليستعيد صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول وثأر سيتي لخسارته ذهابا (2/0) أمام تشلسي على ملعب الأخير «ستامفورد بريدج»، وألحق به خسارة مذلة بسداسية نظيفة، بينها ثلاثية «هاتريك» لهدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.



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