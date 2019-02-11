شكرا لقرائتكم خبر عن خيمي لـ الخليج 365 : موقفنا سليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

أكد رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي قانونية مشاركة اللاعب وليد باخشوين في مواجهة الرائد دورياً، مبدياً استعداده لتقديم ما يثبت عدم حصول باخشوين على الكرت الأصفر الثالث، بحسب «سكورشيت» المباريات.

وأضاف خيمي في حديثه الخاص لـ«الخليج 365»: «لدينا جهاز إداري يملك خبرة كبيرة ممثلا في عبدالله خوقير، ونائبه المهندس مروان دمنهوري، ومدير الكرة عصمت بابكر، وإداري الفريق خالد الحازمي، ومن المستحيل ارتكاب مثل هذا الخطأ البدائي، ولذلك أطمئن جماهير الوحدة بأن المشاركة قانونية، وأن موقف نادي الوحدة سليم، ومن حق الرائد التقدم باحتجاج، ومن حقنا الرد بالحقائق وفق الأنظمة». وطالب خيمي اللاعبين بضرورة التركيز على كسب المواجهات القادمة، للوصول للهدف المتمثل في احتلال مركز متقدم ضمن رباعي الأقوياء مع نهاية الموسم، محذراً من الانسياق خلف المندسين تحت غطاء الجماهير لمحاولة خلق مشكلات وفتن داخل الفريق، مشيداً بالدور الذي يقدمه رئيس الرابطة عاطي الموركي في قيادة المدرج بالطريقة التي تساعد على تحقيق آمال الوحداويين.