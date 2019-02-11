شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان ينضم للجنة حكام طائرة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

رشح الاتحاد العربي للكرة الطائرة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطائرة رئيس لجنة الحكام الرئيسية عبدالله العدوان للجنة حكام البطولة العربية الـ37 للأندية التي تقام في الفترة من 12 - 24 فبراير الحالي، ويشارك فيها من المملكة الهلال والاتحاد.

وذكر العدوان أن بطولات الأندية العربية من أقوى البطولات من الناحية الفنية والتنافسية وذلك لمشاركة اللاعبين العالميين في هذه البطولة، إذ يسمح لكل ناد بمشاركة اثنين من اللاعبين الأجانب، إضافة إلى وجود نجوم المنتخبات في الأندية المشاركة.

العدوان أشاد باستعدادات ممثلي الأندية السعودية الهلال والاتحاد لهذه البطولة، متمنيا لهما التوفيق وأن يقدما مستوى جيدا كعادتهما في البطولات الخارجية، مشيرا أن اللجنة الرئيسية رشحت اثنين من الحكام الدوليين الشباب لهذه البطولة هما يعقوب السبت وخالد الحديثي.

واختتم العدوان حديثه بأن لجنة الحكام بالبطولة العربية سيكون لديها اجتماع مع حكام البطولة لشرح البروتوكول للمباريات، وبعض الأمور المهمة في قانون اللعبة، إضافة إلى الاجتماع العام مع الجهازين الفني والإداري قبل انطلاق البطولة.