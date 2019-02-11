شكرا لقرائتكم حرس الحدود يعود للتدريبات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم عقب الراحة السلبية الى حصل عليها لاعبى الفريق لمدة 24 ساعة وذلك ضمن أستعدادات الفريق لاستئناف مبارايات الدورى الممتاز .

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة بتروجيت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب المكس بالاسكندرية الجمعة المقبلة .

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ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة .