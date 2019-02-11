شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعود للتدريبات اليوم استعدادا لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم، الأثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبى الفريق لمدة 24 ساعة وذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مبارايات الدورى الممتاز .
ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة بتروجت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز بملعب المكس بالاسكندرية الجمعة المقبل .
ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يعود للتدريبات اليوم استعدادا لبتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.