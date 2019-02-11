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حرس الحدود يعود للتدريبات اليوم استعدادا لبتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم، الأثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبى الفريق لمدة 24 ساعة وذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مبارايات الدورى الممتاز .

 ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة بتروجت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز  بملعب المكس بالاسكندرية الجمعة المقبل . 

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة . 

 

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