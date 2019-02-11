شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للإعلان عن إستضافة بطولتى الجائزة الكبرى و كأس العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، مؤتمراً صحفياً فى العاشرة صباح اليوم الإثنين بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى . يأتى المؤتمر للكشف عن عن كافة تفاصيل استضافة وتنظيم مصر لبطولتى الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال وسيدات وكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات أيضا. Advertisements بطولة الجائزة الكبرى تستضيفها مصر للمرة الأولى وستقام خلال شهر فبراير الجارى فى الفترة من 22 إلى 24، بينما تقام بطولة كأس العالم فى الفترة من 1إلى 3 مارس المقبل.

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