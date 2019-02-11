شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: محمد صلاح يزيد قوة الفراعنة.. ونتابع 7 لاعبين فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تيتو جارسياً مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح اسم كبير فى الكرة العالمية بفضل المستويات التى يقدمها اللاعب سواء مع ليفربول أو منتخب مصر.

وتابع مدرب منتخب مصر فى تصريحاته لقناة ON SPORT لبرنامج ملاعب أون و يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، وجود صلاح معنا فى المنتخب يزيدنا قوة والمنتخبات الأخرى " تعمل له حسابات خاصة، وهو يتطور ويقدم مستويات عالية.

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وتابع الجهاز المعاون، أنه يتم مراقبة عدد من اللاعبين المحترفين وهناك ما يقرب من 7 لاعبين مصريين محترفين ببطولة الدورى القطري قريبون للغاية من ارتداء قميص المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ومن الوارد انضمام لاعبين جدد للمنتخب الوطني قريبًا

وأضاف تيتو ، أن استضافة مصر لأمم أفريقيا 2019 أمر هام وسنعمل جاهدين على تحقيق اللقب و إسعاد الجماهير.