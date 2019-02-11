اتحاد الكرة يكشف تكلفة استخدام تقنية الفيديو في المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:
قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام أن تكلفة تقنية الفيديو تتراوح بين 3 إلى 3500 دولار في المباراة الواحدة.
وتابع "تلقينا عرضين من شركات متخصصة في تقديم هذه التقنية، والنية تتجه لشراء النظام الخاص بها وليس تأجيرها بالمباراة".
وواصل "النظام يترواح قيمته بين 120 إلى 140 ألف دولار، وتلقينا عرضين وجاري التفاوض".
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يستقر بعد على الدور الذي سيتم خلاله استخدام تقنية الفيديو في بطولة أفريقيا التي تنظمها مصر الصيف المقبل، مضيفا "قد يكون ابتداء من دور الـ8 أو نصف النهائي".
وختم "الاتحاد الإفريقي سيكون مسؤولا عن استخدام هذه التقنية، وسنطالب بأن يتدرب حكامنا مع حكام البطولة على استخدامها".
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