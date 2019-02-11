مدرب الجونة: الأهلي وضع بندا لحرماننا من لاعبيه المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أكد حمادة صدقي، المدير الفني للجونة، أنه تعرض للظلم بعدما تفاجأ بعدم إمكانية مشاركة لاعبي الأهلي المنضمين للجونة أمام فريقهم السابق.

وقال صدقي خلال تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "تفاجأت بوجود بند بعدم إمكانية مشاركة لاعبي الأهلي المنضمين للجونة أمام فريقهم السابق".

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وأضاف: "أرى البند ظالم لنا، فالبعض انتقد ما حدث بين الزمالك والاتحاد السكندري في هذا الأمر، لكنه اتفاق في النهاية ويجب احترامه".

وواصل "لدي مجموعة لاعبين جيدين، لكنهم لم يشاركوا في المباريات منذ أعوام".

وختم "نحتاج لمشاركة جميع الصفقات التي تعاقدنا معها في جميع المباريات، لمساعدة الفريق على الفوز في المباريات".