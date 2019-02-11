الأهلي: اتحاد الكرة لم يُخطرنا بتأجيل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، إن ناديه لم يتلق أي إخطار بتأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز، والذي كان مقررا إقامتها 28 فبراير الجاري.

وكان اتحاد الكرة أعلن السبت تأجيل المباراة، لأجل غير مسمى.

وتابع العامري في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر فضائية النهار: "جدول المباريات كان واضحا منذ 8 يناير، وتحملنا المسؤولية والتزمنا بالجدول برغم ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وهو ما أثر على لاعبينا بالعديد من الإصابات".

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وواصل "خاطبنا اتحاد الكرة لاستضياح حقيقة تأجيل المباراة، وهل هي استثناء، خاصة وأننا أصحاب المباراة، ولم يتم إخطارنا حتى الآن".

وتابع "نرفض أي استثناءات ونطالب بالعدالة على جميع الفرق، وإذا كان تأجيل المباراة استثناء لسبب، فعلينا أن نتذكر ذلك جيدا، حين نطلب المعاملة بالمثل"، وأضاف "إذا تأجلت المباراة فنرفض استبدالها بمباراة الكأس أو أي مباراة أخرى لأن لدينا أسبابنا الفنية".

وختم "يجب على اتحاد الكرة أن يصر على قراراته ويلتزم بها لكي يجبر الجميع على التزامها، لا نصدر أزمات، الأهلي في حالة هدوء والتزام تام، ولسنا في خصومة مع اتحاد الكرة أو أي مؤسسة، فالأهلي أكبر من ذلك".