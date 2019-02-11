شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعادل مع أتليتك بيلباو في الدوي الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق برشلونة مع أتلتيك بيلباو سلبيا في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سان ماميس، مساء الأحد، في الجولة 23 من الدوي الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى النقطة 51 في المركز الأول، فيما وصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ13 مؤقتا برصيد 26 نقطة.