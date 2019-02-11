شكرا لقرائتكم الإسماعيلي بعد العودة الأفريقية: نتمنى أن يتعلم الجمهور الدرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي ان لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي "كاف" لم تنظر في خطاب الافريقي التونسي الذي اشاد فيه بمعاملة مسئولي الإسماعيلي لهم متمنيا أن تتعلم جماهير الدراويش الدرس بعد ما حدث.

أضاف حجاج فى تصريحات تلفزيونية "قدمنا التظلم في اليوم التالي من القرار وأكدنا ان البنود التي استند عليه الكاف في قراره لم تحدث وهو اقتحام واعتداء الجماهير على الفريق الضيف وأثبتنا ذلك بالفيديو واستشهدنا بالفارق بين هذا الموقف وموقف مباراة الجلابية الشهيرة بين الزمالك والأفريقي".

تابع نهاد "لجنة الاستئناف تجنبت خطاب الأفريقي وقالت لنا انتم جايين تهزروا، ده جواب دعابة، جمهوركم غلط انتوا جايين تعملوا ايه".