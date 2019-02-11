شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينتظر تحديد موعد مبارياته الفائتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى الإسماعيلى أن مسئولى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أبلغوه ان لجنة المسابقات بصدد عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لتحديد مباريات الفريق الفائته فى دور المجموعات لبطولة افريقيا للأندية الأبطال.

وحصل النادى الاسماعيلي الأحد على قرار من لجنة التظلمات يقضى بعودة الفريق الى البطولة بعد ثبوت عدم صحة القرارات التى صدرت فى وقت سابق اتجاه النادى على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الافريقي التونسى فى ثانى جولات المجموعة.

أضاف نهاد حجاج أن الاسماعيلى غاب عن مباراة اتحاد قسطنين فى الجولة الماضية بالإضافة الى صعوبة خوض المواجهة التى كان محددًا لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة، خاصة وان المباراة لم يعد متبقى عليها سوى ساعات قليلة.

وقال نهاد حجاج ان النادى بانتظار اعلان لجنة مسابقات كاف لمعرفة المواعيد المقررة للفريق ضمانًا للإستعداد الجيد لها أملاً فى تعديل ترتيب الفريق بالمجموعة.

ياتى ذلك فى الوقت الذى تأكد فيه خوض الفريق مبارياته الداخلية بأرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب بسبب غلق ملعب الاسماعيلية من جهة استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة، بالاضافة الى غياب الفريق عن ملعبه نتيجة الأحداث والشغب الجماهيرى للنادى خلال فعاليات المباراة الماضية.