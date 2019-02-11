الإسماعيلى يواجه الشرقية ودياً استعداداً للنجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى نظيرة الشرقية، اليوم، الإثنين فى تمام الرابعة عصرا على ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الدراويش لمواجهة نجوم المستقبل فى الأسبوع الثانى والعشرون من مسابقة الدورى العام .
كان الإسماعيلى قد تعادل سلبيا أمام مضيفه مصر المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الـــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.
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