بتروجت راحة اليوم ويعود لتدريباته غدا استعدادا للحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح محمد عودة المدير الفنى لبتروجت راحة للاعبيه اليوم بعد المعسكر المغلق الذى أقامه الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الجولة الثانى والعشرين للدورى على أن يعود اللاعبين للتدريبات غدا .
كان بتروجت قد حقق فوزا ثمينا خلال الأسبوع الماضى على وادى دجلة بهدف مقابل لا شئ أحرزه مدافع الفريق أحمد عبد الرسول .
ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 18 نقطة.
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