شكرا لقرائتكم خبر عن إفتتاح البطولة العربية للملاكمة بالمركز الأوليمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الإثنين ، البطولة العربية للملاكمة لمواليد 2001 / 2002 والتى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى بالمعادى وتختتم الخميس.

من جانبه أعلن عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة عن الدول المشاركة فى البطولة العربية و هم كلا من ، تونس والجزائر والمغرب والإمارات والكويت وقطر والسودان وليبيا والعراق والكويت واليمن، فضلا عن مصر البلد المستضيف.

وجه غنيم الدعوة إلى كلا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة لحضور الافتتاح وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربى و كمال درويش رئيس الاتحاد الشرفى للملاكمة.