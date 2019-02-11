العامري يتحدث عن الفارق بين الاجتماعات الرسمية والودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أكد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، أن الاجتماع الأخير الذي عقده اتحاد الكرة بحضور الأندية كان رسميا وليس وديا كما تردد.

وتابع فاروق في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر فضائية صدى البلد، ردا على التفرقة بين الاجتماعين، خاصة وأنه كان يشغل وزيرا للرياضة "عندما تكون هناك مكاتبات رسمية بين مؤسستين كبيرتين فالاجتماع يكون رسميا".

وواصل "اتحاد الكرة دعا رؤساء الأندية لحضور الاجتماع، وهناك مكاتبات رسمية، طلبنا خلالها تحديد جدول الأعمال وتلقينا ردا".

وأضاف "قد يكون هناك اجتماعات عبارة عن ورش عمل، وحينها تدل الصياغة على ذلك، مثلما حدث في اجتماعات صياغة قانون الرياضة أو تعديله".

وكان الأهلي قدم شكوتين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية المصرية، بسبب حضور رئيس الزمالك لاجتماع رسمي رغم إيقافه.

وقال العامري "مسؤول اتحاد الكرة والمتحدث الإعلامي قال إن الأهلي يستعدي الأمن ضد جماهيره، وأقول له هذا لن يحدث".

وكان أحمد مجاهد طالب بتفسير قرار الأهلي بعدم خوض أي مباراة بدون جماهيره، مشيرا إلى أنه يستعدي الأمن.

وواصل العامري "نسمع تفاصيل بعض القرارات عبر الشاشات قبل اجتماع مجالس الإدارات"، مضيفا "لن يحدث أن يضع الأهلي جماهيره أمام الأجهزة الأمنية، الأهلي داعم لجماهيره لأنه السند الحقيقي، ولن نلعب بدونه أو يتم التعامل مع جميع الأندية الأخرى بالمثل".

وأردف "الأهلي مؤسسة وطنية تدعم جميع مؤسسات الدولة، لكن يبدو أن المتحدث الإعلامي لا يستوعب قدرات الأهلي واحترامه وتقديره لأجهزة الدولة، نحن من نذهب لرفع علن مصر في البطولات".

وواصل "لسنا في خصومة مع اتحاد الكرة، لكن نتعامل وفقا للأوراق".

وعن رأيه فيما إذا كانت مسابقة الدوري سيتم استكمالها، قال العامري "سيحدث ذلك، نرغب في ذلك وندعمه، وندعم أي بطولة تقام على أرض مصر، لذا تحملنا المسؤولية".