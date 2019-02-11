عصام عبدالفتاح: "السندبيسي" أكد تضرره عقب مباراة "الأهلي" و"الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم حسن السندبيسي أكد على تعرض أسرته للضرر على خلفية أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود الأخيرة.

وكان السندبيسي ألغى هدفًا لصالح حرس الحدود في مباراة الأهلي والتي انتهت لصالح الأخير (1-0) ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"السندبيسي أكد لي تضرره هو وأسرته من الهجوم الشديد والظالم ضده".

وتابع :"كل الأندية الكبيرة تضغط على التحكيم، وإذا تعرض التحكيم لأي ضرر سيعاني الجميع".

وتساءل عبد الفتاح في نهاية تصريحاته، قائلاً :"لماذا نهاجم التحكيم المصري رغم أن الحكام الأجنبي ارتكبوا العديد من الأخطاء إلا أننا لم نجد أحد يتحدث؟".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، فتح تحقيقًا حول صحة ما تم تداوله حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى من عدمه، وهو ما تم نفيه من قبل مسئولو الأهلي وتحديدًا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولكن طلب مسئولو الجبلاية تقرير بالواقعة من قبل لجنة الحكام.