الأهلي يؤكد رفضه تأجيل لقاء بيراميدز ويدافع عن جماهيره

قال العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن بيان الأهلي الموجه لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب تأجيل مباراة بيراميدز واضح وصريح وكلماته دقيقة ومدروسة جيدا ولا يوجد به أي تجاوز ضد أي طرف ونستند في البيان على دلائل قوية وحتى الآن لم يصل للنادي أي قرار رسمي يفيد بتأجيل المباراة.

وتسائل نائب رئيس الأهلي عن سبب تأجيل مواجهة بيراميدز خاصة أن النادي الأهلي هو صاحب المباراة ولذلك نستسفر عن السبب الحقيقي لتأجيل اللقاء حتى تكون الأمور واضحة مضيفا إذا كانت هناك أي استثناءات أو أسباب تخص المنافس تسببت في تأجيل المباراة فيجب على اتحاد الكرة الإفصاح عنها لنعرفها وتعرفها كافة الأندية.

وشدد العامري فاروق على أن النادي الأهلي لن يوافق على استبدال موعد المباراة بمباراة أخرى في كأس مصر وهذا بسبب ظروف الفريق الفنية واللاعبين والتجهيزات التي أعدها الجهاز الفني والإداري للمرحلة الحالية .

وأكد نائب رئيس الأهلي على قيام منظومة النادي الأهلي ممثلة في مجلس إدارته وجماهيره بتقديم الدعم لكافة أجهزة الدولة مشددا على حىص النادي الأهلي على استكمال بطولة الدوري المصري وكل البطولات التي تقام على أرض مصر ولكن أيضا يجب الاعتراف بأن الفترة الحالية تشهد ضغطا كبيرا بسبب ضيق الوقت قبل استضافة بطولة الأمم الإفريقية”.

وقال العامري أن النادي الأهلي لا يصدر أزمات في ظل موافقته على الجدول الحالي لبطولة الدوري رغم أن الفريق يخوض مباراة كل 72 ساعة والتأثير السلبي لا يخفى على أحد بعدما تعرض العديد من اللاعبين للإصابات ومع العلم أن الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر الذي خاض بطولة إفريقيا حتى نهايتها في العامين الماضيين وكان يعاني من التلاحم في المواسم دون الحصول على فترة راحة كافية.

ورفض نائب رئيس النادي الأهلي تصريحات أحد مسؤولي اتحاد الكرةوالتي تتسبب في صدام بين جمهور الاهلي والأمن مشددا على أن الأهلي يدعم جماهيره بكل قوة ومثل هذه التصريحات مرفوضة شكلا وموضوعا .

وقال نائب رئيس الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم لن يلعب بدون جماهير مجددا وأن الأهلي يتمسك بحقوقه في حضور العدد المسموح به من الجماهير وهو 5 آلاف مشجع في كل مباراة والذي تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة ومسؤولي الأمن ووزارة الشباب والرياضة أسوة بالفرق المنافسة والتي تخوض مبارياتها بجمهور .

واختتم نائب رئيس النادي الأهلي حديثه بالتأكيد على أن الأهلي أول من طالب باستخدام تقنية التحكيم بالفيديو VAR ويرحب بتطبيقها من الموسم المقبل مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لديه العديد من العوائد المالية والتي من شأنها تطوير منظومة كرة القدم في مصر .