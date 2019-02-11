العامري فاروق: الأهلي نادي الوطنية ونرفض المزايدات

كتب – محمد اللاهوني

أكد العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، أن المزايدات مرفوضة على دور القلعة الحمراء الوطني والمجتمعي ومحاولة الزج باسم النادي في أفكار وهمية بخصوص استعداء الدولة لمجرد المطالبة بحضور جماهير النادي لمباريات الفريق.

وقال العامري في تصريحات تليفزيونية: "لا

نستعدي الدولة ، الأهلي دائماً نادي الوطنية وأكثر الأندية دعماً للدولة وأهدافها بنشر الرياضة ورفع علم مصر عالياً في كل المحافل الرياضية ومن يردد هذه النغمة لا يعلم قدر الأهلي وقاماته".

وأضاف:" الأهلي لن يخوض أي مباراة بالدوري إلا بحضور جماهيره وهو أمر واضح ومعلن وإذا تم نقل مبارياتنا لملعب ليس مسموحاً به حضور الجماهير فمن الواجب على اتحاد الكرة الحصول على الموافقة الأمنية لحضور الجماهير وفقاً لما هو متفق عليه بحضور 5 آلاف مشجع منذ بداية الموسم أو إقامة مباريات جميع الأندية بدون جمهور".