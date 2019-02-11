الاتحاد السكندري: الأهلي يرفض مشاركة عمار حمدي ضده

عمار حمدي

كتب - عادل أبو الفضل:

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن موقف عمار حمدي من المشاركة أمام ناديه الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

وقال وليد في تصريحات لبرنامج الماتش

عبر شاشة صدى البلد "الأهلي وضع بندًا في عقد اعارة عمار حمدي للاتحاد يمنعه من المشاركة أمام فريقه".

وواصل "تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب عن هذا البند ونرغب في ازالته حتى يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام الأهلي".

يذكر أن الأهلي أعار لاعبه عمار حمدي إلى الإتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة، لمدة ستة أشهر.