رياضة | مدافع برشلونة: ريال مدريد منافس دائم.. وهذا هو هدفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة: ريال مدريد منافس دائم.. وهذا هو هدفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجي روبيورتو، مدافع فريق برشلونة، أن ريال مدريد دائما سكيون بالمنافسة، لكن المهم أن يصحح فريقه الأخطاء ويحافظ على الفارق الجيد من النقاط.

وقال روبيرتو في تصريحات صحفية: "شتيجن قام بتصديات عظيمة بالنسبة لي هو الافضل بالعالم حالياً".

وأضاف: "نحن دائماً نقوم بالنقد الذاتي ، دائماً نحاول تصحيح الاخطاء لكن هيا نحن نقدم موسم رائع ولازلنا بالصدارة بفارق كبير".

وكشف في ختام تصريحاته بقوله: "افتقدنا لبعض التواصل بالشوط الاول خصوصاً بالثلث الهجومي".