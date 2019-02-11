رياضة | تير شتيجن: لدينا جدول مرهق.. وها سر تعادلنا مع بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن: لدينا جدول مرهق.. وها سر تعادلنا مع بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، إلى أن جدول المباريات الذي يمتلكه فريقه صعب جداً.

وقال شتيجن في تصريحات صحفية: "لقد ضغطوا علينا بشكل قوي جداً طيله فترات المباراة ، اعتقد ان التعادل جيد في هذا الملعب ، دائما هناك جوانب يجب تحسينها وعلينا ان نعمل على ذلك".

وأضاف: "يجب تقييم ماحدث لكن ليس الآن الوقت ليس مناسب علينا ان نرتاح ونعود لتحليل ماحدث ونعمل على التحسن".

واختتم: "اي التصديين افضل؟ جميعهم لقد اعطتني التصديات الثقة خلال المباراة لا اعرف اذا ماكنت افضل لاعب بالفريق ام لا المهم هو مساعدة الفريق".