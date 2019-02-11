رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد الإخفاق أمام أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد الإخفاق أمام أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه في الشوط الثاني اقترب فريقه من الخصم لكن لم يستطع الفوز على أتلتيك بيلباو.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "ميسي بخير، هو مقتنع بذلك، انه في افضل حالاته ولهذا السبب كان اساسيا اليوم".

وأضاف: "في الشوط الثاني كانت هنالك تصديات لـ شتيجن مذهلة واعجازية".

وواصل: "هبوط مستوى برشلونة ؟ كرة القدم هي كرة القدم وهذه هيا طبيعتها".

وتابع: "بعض المباريات التي تتعثر بها تأتي المطالبات بتغيير لاعب او لاعبيين لكن عندما يحدث التعثر لا يلام عليه لاعب واحد هي مسؤولية الجميع".