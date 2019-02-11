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رياضة | بوسكيتس: التعادل مستحق.. وهذا سبب اخفاقنا

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علق الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس، نجم وسط ، على تعادل فريقه أمام أـتلتيك بيلباو بلا أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لليجا.

وقال بوسكيتس: "التعادل؟ أعتقد تعادل مستحق ، فشلنا بانتزاع الـ3 نقاط".

وأضاف: "التعادل الثالث للتوالي؟ مباراة اليوم افتقدنا للوصول الى الامتار الاخيرة بسبب تكتل لاعبي بلباو ، دائما كل الفرق تعاني هنا في السان ماميس وعلينا ان نواصل المشوار".

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