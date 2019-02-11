رياضة | الاتحاد السكندري: الأهلي يرفض مشاركة عمار حمدي ضده ونتفاوض لإلغاء البند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري: الأهلي يرفض مشاركة عمار حمدي ضده ونتفاوض لإلغاء البند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن موقف عمار حمدي من المشاركة أمام ناديه الأهلي ببطولة الدوري العام.

وقال وليد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي وضع بندًا في عقد اعارة عمار حمدي للاتحاد يمنعه من المشاركة أمام فريقه".

متابعًا "تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب عن هذا البند ونرغب في ازالته حتى يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام الأهلي".

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن