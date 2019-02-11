رياضة | عبد الفتاح: السندبيسي وأسرته تضرروا من الهجوم الظالم عليه عقب لقاء الأهلي والحرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الفتاح: السندبيسي وأسرته تضرروا من الهجوم الظالم عليه عقب لقاء الأهلي والحرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن حسن السندبيسي الحكم الخامس في لقاء الأهلي وحرس الحدود، خضع للتحقيق معه في الجبلاية اليوم.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " جمال صدقي المستشار القانوني لإتحاد الكرة تولى التحقيق مع حسن السندبيسي اليوم".

وأضاف: " منطقة المنوفية أفادتنا بأن الأهلي لا يمتلك أي أكاديميات هناك، وثبت براءة الحكم من الاتهامات التي وجهت له عقب لقاء الأهلي والحرس بأنه يعمل في أكاديمية تابعة للنادي الأهلي".

وتابع: " حرصنا على التحقيق مع السندبيسي رغم تأكدنا من عدم وجود أكاديمية للاهلي في المنوفية، وذلك إعمالًا لمبدأ النزاهة والشفافية".

وأردف: " حال تورط الحكم في العمل بإحدي اكاديميات الأهلي، كان سيتعرض لعقوبات قاسية، قد تصل للشطب نهائيًا"، مؤكدًا أن "السندبيسي" الحكام المميزين، ومشهود له بالكفاءة والنزاهة

وأكمل تصريحاته: " حسن السندبيسي أكد في التحقيقات أنه تضرر وأسرته من الهجوم الشديد والظالم الذي تعرض له عقب لقاء الأهلي والحرس حتي أن أبنائه لم يستطيعون الذهاب للمدرسة".

وكان حسن السندبيسي تعرض لهجوم عنيف واتهامات بعمله في احدي اكاديميات النادي الأهلي، وذلك عقب الغائه هدفًا لحرس الحدود خلال مباراته ضد الأهلي في الجولة الـ21 والذي انتهي بفوز الأحمر 1-0.