رياضة | الترسانة يبدأ الاستعدادات لأبي صقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يبدأ الاستعدادات لأبي صقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة الرياضى تحت قيادة المدير الفنى "أحمد كشرى" التدريبات فى إطار الإستعداد لمباراة فريق أبى صقل ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل 15 فبراير بملعب المريخ.

يذكر أن الشواكيش قد خسر فى مباراته الماضية بالجولة السابعة عشر أمام فريق كوكاكولا بهدفين دون رد أحرزهما الثنائى "كريم عبد النبى" و"أحمد كمال".

وقد صرح "نبيل إبراهيم" مدير الكرة بفريق كوكا كولا أن الترسانة كان متفوق خلال الشوط الأول، لكن نجح فريق كوكاكولا الذى كان الأفضل خلال الشوط الثانى فى إستغلال غياب التوفيق عن لاعبى الترسانة.

على الجانب الأخر تعادل فريق ابى صقل مع بورتو السويس فى مباراة الجولة الماضية بهدف مقابل هدف، وقد أحرز هدف ابى صقل اللاعب "محمد سلام" و أحرز هدف بورتو اللاعب "وائل عبدالفتاح".

الجدير بالذكر أن الترسانة تراجع للمركز الثانى برصيد 34 بينما يحتل فريق ابى صقل المركز الأخير برصيد 3 نقاط.