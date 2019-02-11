انت الان تتابع محامي الإسماعيلي يكشف كيف عاد الفريق لبطولة إفريقيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

كشف نصر عزام، محامي النادي الإسماعيلي في القضايا الخارجية، أن عودة الفريق إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت بعدما أقر الاتحاد الإفريقى أحقية النادي الإسماعيلي في التظلم على قرار الاستبعاد من البطولة، موضحًا أن النادي استند فى تظلمه، إلى المادة 12 من لائحة الاتحاد الإفريقى، التى تنصّ على وجوب نزول الجماهير إلى أرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء من البطولة، وهو ما لم يتحقق فى مباراة الإفريقى التونسى. وتابع في تصريحات خاصة إلى التحرير أن عودة الدراويش لبطولة دوري أبطال إفريقيا جاء لقوة وصحة موقف الإسماعيلي.

وأوضح محامي النادي الإسماعيلي أن إعادة الدراويش إلى المشاركة في البطولة الإفريقية لم تكن الواقعة الأولى التي ينجح فيها، إذ سبق ونجح في إعادة نادي الهلال السوداني إلى المشاركة في بطولات الاتحاد القاري للأندية، عقب قرار مكتب مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتعليق عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم