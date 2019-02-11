انت الان تتابع تركي آل الشيخ إلى مجلس الخطيب: «تصدقوا اتخضيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تعليقه على قرارات مجلس إدارة الأهلي الأخيرة. وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، رسالة جديدة إلى مجلس الأهلي، حيث قال: "جهزوا أغنية الشتيمة الجديدة، وحركوا السوشيال ميديا اللي تبعكم.. وحركوا مشاعر الجمهور الطيب، بس عجبني بانعقاد دائم.. ههههه تصدقوا اتخضيت". وتابع في رسالة أخرى: "أطلب من الكابتن حسام البدري والأستاذ محمد العاصي ومنسوبي نادي بيراميدز يكونوا في حالة انعقاد دائم.. ماحدش عارف الدنيا فيها إيه هههه".

وشهدت الفترة الماضية أزمة بسبب رفض بيراميدز خوض مباراته أمام الأهلي في الدوري الثاني، قبل أن يواجه الأخير الزمالك في اللقاء المؤجل بينهما من الدور الأول. وعقد مجلس إدارة الجبلاية جلسة مع الأندية للوصول إلى حل لأزمة جدول مبارايت الدوري، إلا أن هذه الجلسة شهدت أزمة كبيرة بسبب حضور رئيس الزمالك، وهو ما