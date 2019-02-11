الامارات | سباق ياس للمحامل الشراعية ينطلق الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق ياس للمحامل الشراعية ينطلق الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السباق يقام لمسافة 7 أميال بحرية. أرشيفية

رصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية كبيرة لسباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يقام يوم الخميس المقبل لمسافة سبعة أميال بحرية للشباب والناشئين بمياه كورنيش أبوظبي.

وتنطلق يوم الخميس المقبل أيضاً النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها النادي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للكايت سيرف، وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ماجد عتيق المهيري، في تصريحات صحافية، أن استضافة النادي لبطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف للعام الرابع على التوالي يأتي تأكيداً لسياسته في تنويع تنظيم واستضافة الرياضات البحرية كافة، سواء التراثية أو الحديثة.

وأشار إلى أن البطولة تقام بالتنسيق مع لجنة الإمارات للكايت سيرف برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، مؤكداً أن جميع العاملين في النادي سيبذلون قصارى جهدهم من أجل خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة.