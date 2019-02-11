الامارات | الإمارات والسعودية تتصدران الرجال والسيدات في «غرب آسيا للكاراتيه»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية تتصدران الرجال والسيدات في «غرب آسيا للكاراتيه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من منافسات بطولة غرب آسيا. من المصدر

هيمن لاعبو ولاعبات المنتخبين الإماراتي والسعودي على ألقاب بطولة غرب آسيا للكاراتيه الخامسة للرجال والسيدات، والثانية للشباب والناشئين، التي أختتمت، أول من أمس، في نادي الشارقة، فرع الحزانة، ونظّمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 منتخباً.

وفازت الإمارات بسبع ميداليات ذهبية مقابل 12 ميدالية للسعودية، إضافة إلى 12 ميدالية فضية (تسع للإمارات وثلاث للسعودية)، و19 ميدالية برونزية (13 للإمارات وست للسعودية).

وعلى صعيد فئة السيدات ضمن مسابقتي الكاتا والكوميتيه، اعتلت سيدات الإمارات مركز الصدارة، بفوزهن بخمس ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وبرونزية، فيما نالت الأردن المركز الثاني بميدالية ذهبية، وحلت سورية في المركز الثالث برصيد أربع ميداليات فضية، وذهب المركز الرابع للعراق برصيد فضية وثلاث برونزيات، فيما تساوت كل من لبنان والكويت في المركز الخامس ذاته برصيد ثلاث ميداليات برونزية، وحلت فلسطين في المركز السابع برصيد برونزية يتيمة.

وعلى صعيد بطولة الرجال، تُوج لاعبو المنتخب السعودي بالمركز الأول، بخمس ميداليات ذهبية، وفضيتين وبرونزيتين، وحلت الكويت ثانياً بأربع ذهبيات، وفضيتين وبرونزيتين، ليذهب المركز الثالث للإمارات برصيد فضيتين وثلاث ميداليات برونزية. وعاودت لاعبات الإمارات التألق، بعد أن أحكمن قبضتهن على منافسات الشابات والناشئات، بتحقيقهن ميداليتين ذهبيتين، وخمس فضيات وبرونزيتين، ليذهب المركز الثاني للاعبات فلسطين برصيد ذهبيتين وبرونزيتين.