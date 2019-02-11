الامارات | 10 مشاهد ملفتة في «الهواة».. أبرزها «جمهور يتحدى البرد»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الخميس الماضي، صوراً وملامح جديدة تميّزت بها عن الجولات الماضية، أظهرت مدى استفادة أندية الهواة من فترة التوقف الطويلة، بسبب استضافة كأس آسيا (الإمارات 2019)، وأسفرت مبارياتها عن فوز العروبة على العربي (3-1)، والذيد على مصفوت (1-صفر)، ودبا الحصن على التعاون (2-1)، وتعادل حتا مع خورفكان بهدف لمثله، وهي نتيجة تعادل الحمرية مع مسافي ذاتها، ليتصدّر العروبة وخورفكان المركزين برصيد 16 نقطة لكل منهما، يليهما حتا والحمرية (14)، ثم مسافي (11)، ودبا الحصن (9)، والذيد (7)، والعربي (6)، ثم التعاون (4)، وأخيراً مصفوت بنقطة واحدة. وتميّزت الجولة الماضية بـ10 مشاهد ملفتة: طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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