شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 الاعلان عن قرعة كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت مساء اليوم الأحد قرعة ربع نهائي كأس ألمانيا ، التي أسفرت عن وقوع بايرن ميونيخ في مواجهة سهلة أمام هايدينهايم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وتقام الجولة خلال يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل، وسيتم الإعلان عن الموعد تحديدا خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت القرعة كالتالي:

- بايرن ميونيخ × هايدينهايم

- شالكه × فيردر بريمن

- بادربورن × هامبورج

- أوجسبورج × لايبزيج

وستلعب المباراة النهائية للكأس على الملعب الأولمبي، بالعاصمة الألمانية برلين، يوم 25 مايو.

16 مباراة متتالية دون هزيمة ضد شالكة

16 مباراة متتالية دون هزيمة ضد شالكة

يخوض فريق بايرن ميونخ اختبارا جديدا فى الدورى الألمانى عندما يستضيف شالكة فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من البوندزليجا.

بايرن ميونخ لا يعرف الهزيمة ضد شالكة

وتحول نادى بايرن ميونخ إلى عقدة لمنافسه شالكة بالسنوات الأخيرة، وخرج العملاق البافارى فى 16 مباراة متتالية دون أى هزيمة بواقع 13 فوز و3 تعادل، ويسعى بايرن أيضًا لتكرار الفوز الذى حققه على شالكة في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-0، والتي قدم فيها الفريق البافاري واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم.

ويحتل شالكة المركز الثانى عشر في الدوري الألمانى، بينما يأتى البايرن فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن مونشنجلادباخ الوصيف صاحب نفس رصيد النقاط، ومتأخرا عن بوروسيا دورتموند المتصدر بـ7 نقاط.

ويغيب عن شالكة في مباراة اليوم حارس مرماه أليكساندر نوبل الموقوف لمباراتين بعد طرده في مباراة الفريق الماضية، بالإضافة للمصابين أليساندرو شوبف، بينجامين ستامبولى، ستيفين سكرزيبسكي، وبريل إيمبولو، فيما تظل مشاركة ماتيا ناستاسيتش محل شكوك.

بايرن ميونخ يستهدف حارس مانشستر يونايتد لخلافة نوير

يستعد نادى بايرن ميونخ للتعاقد مع بديل للعملاق مانويل نوير حارس مرمى الفريق والمنتخب الألمانى، بعدما تراجع مستوى الحارس المميز مؤخرًا بعد وصوله لسن 32 عاما وتكرار الإصابات التى أبعتدته عن الفريق طويلا فى الفترة الأخيرة، ويغيب نوير عن مباراة اليوم ضد شالكة حيث يقضى فترة نقاهة بسبب إصابة تعرض لها في يده.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى استهدف دين هندرسون (21 عاما)، حارس مرمى مانشستر يونايتد المنتقل حاليًا إلى في صفوف شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة.