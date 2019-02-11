شكرا لقرائتكم ميلان يدخل المربع الذهبي فى الكالتشيو بعد الفوز على كالياري بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل فريق ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتحقيق فوز جديد على حساب كالياري بنتيجة 3-0 ، في الجولة الـ23 من الكالتشيو.
جاء الهدف الأول من تسديدة قوية لسوسو لاعب ميلان لتصطدم الكرة بأقدام مدافع كالياري وتتحول داخل الشباك، ثم أضاف الوافد الجديد باكويتا الثاني في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
ثم سجل النجم البولندي الواعد كريستوف بياتيك الثالث عند الدقيقة 62 .
بهذه النتيجة استعاد ميلان المركز الرابع برصيد 39 نقطة، متقدما على روما ، بينما توقف رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الـ15 .
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