شكرا لقرائتكم ميلان يدخل المربع الذهبي فى الكالتشيو بعد الفوز على كالياري بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتحقيق فوز جديد على حساب كالياري بنتيجة 3-0 ، في الجولة الـ23 من الكالتشيو.

جاء الهدف الأول من تسديدة قوية لسوسو لاعب ميلان لتصطدم الكرة بأقدام مدافع كالياري وتتحول داخل الشباك، ثم أضاف الوافد الجديد باكويتا الثاني في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

ثم سجل النجم البولندي الواعد كريستوف بياتيك الثالث عند الدقيقة 62 .

بهذه النتيجة استعاد ميلان المركز الرابع برصيد 39 نقطة، متقدما على روما ، بينما توقف رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الـ15 .